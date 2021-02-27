خبير اقتصادي: كبرى الشركات تهرب باستثماراتها من تركيا

قال الخبير الاقتصادي التركي جان كيكي شيم من غير المنطقي الاستثمار في تركيا في الظروف الحالية التي تمر فيها، ولذلك تقرر كبرى الشركات مغادرتها أو تخفيض قيمة استثماراتها.وأضاف تركيا تفشل في الاحتفاظ برؤوس الأموال الأجنبية على أراضيها نتيجة خلافاتها مع كل الدول الجوار المحيطة بها، إلى جانب مشاكلها مع الغرب وواشنطن، وفقا لتصريحاته للعربية.وتتراجع الليرة التركية في قيمتها أمام العملات الأجنبية هذا الأسبوع، قررت شركة بريطانية بيع حصتها التي تقدر بـ 40% من أسهمها في مشروعٍ مشترك مع الجانب التركي، وهو أمر من المرجح أن تُقدم عليه شركات أجنبية أخرى في الفترة المقبلة نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات في تركيا.وأعلنت شركة «افيفا» البريطانية مغادرة تركيا لإعادة هيكلة دولية تخطط لها مع Citigroup وUniCredit في بيع أو تخفيض أسهمها، تجنبًا لخسائر محتملة فيما لو استمرت في أنشطتها داخل تركيا التي تشهد أزمة مالية غير مسبوقة.وكانت إدارة بنك الاستثمار البريطاني قد أعلنت في بداية العام الجاري، عن نيتها في الانتقال من تركيا، "إذا كان بالإمكان العثور على مشترٍ محلّي".ومع أن عددا من كبرى الشركات العالمية قررت التخلي عن مشاريعها في تركيا مثل شركة "فولكسفاجن"، لكن وسائل الإعلام الحكومية تؤكد حتى الآن أن الاستثمار الأجنبي يتصاعد في تركيا.ويستبعد خبراء المال والاقتصاد أن يكون تفشي فيروس كورونا سببًا رئيسيًا في تعليق كبرى الشركات لأنشطتها التجارية في تركيا.وكانت شركة "فولكسفاجن" قد ألغت مشروعها الذي كانت تهدف من خلاله لإنشاء مصنعٍ في تركيا بقيمة 1.1 مليار دولارٍ أميركي، واختارت سلوفاكيا عوضًا عنها، نتيجة اعتراضها على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دون أن تكشف عن ذلك صراحةً.وقال هربرت ديس، المدير التنفيذي لفولكسفاجن إن "الشركة تخلت عن خططها لافتتاح مصنع جديد في تركيا "لأسباب سياسية" دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "أحوال تركية" الناطقة بثلاث لغات.وكانت "فولكسفاجن" قد علقت خططها التجارية في تركيا بعد ضغوطٍ من الرأي العام الألماني جراء اجتياح الجيش التركي لمزيدٍ من الأراضي السورية شمال شرقي البلاد في أكتوبر من عام 2019، حيث شنت أنقرة هجماتٍ على المقاتلين الأكراد وحلفائهم المحليين في قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الغرب وواشنطن في قتالها ضد تنظيم "داعش".