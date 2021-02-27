تراجع طفيف للعملات الأجنبية أمام الليرة التركية

شهدت أسعار صرف العملات الاجنبية انخفاضًا طفيفًا في الأسواق التركية، في بداية العطلة الأسبوعية اليوم السبت، ووصل سعر الدولار إلى 7.42 ليرة تركية، بعد أن سجل 7.43 ليرة في ختام التعاملات أمس الخميس، بينما بلغ سعر جرام الذهب 412 ليرة تركية منخفضًا من 416 ليرة.واحتلت تركيا المرتبة الأولى في العالم، العام الماضي، من حيث انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي الصادرة مؤخرًا.وحسب البيانات التي استعرضها مدير محفظة الأسواق الناشئة والرائدة في إيست كابيتال، إمره أقتشاقماق، بلغ إجمالي الاحتياطي التركي 87.1 مليار دولار في نهاية عام 2019، وبعد خصم النقد الأجنبي والذهب الذي اقترضه البنك المركزي التركي من البنوك الأجنبية والمحلية عن طريق المبادلة، يتضح انخفاضه إلى 31.4 مليار دولار في نهاية عام 2020.