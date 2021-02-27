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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حدائق أكتوبر» تتابع سير العمل بمشروعات المدينة

السبت 27/فبراير/2021 - 10:59 ص
مدينة حدائق أكتوبر
مدينة حدائق أكتوبر
محمد إبراهيم
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قام المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بجولة تفقدية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات والشركات المنفذة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها، وخطة جهاز المدينة بالقطاعات المختلفة.

واستهل مصطفى ومرافقوه الجولة بتفقد عدد من مشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، ومنها مشروع "سكن مصر" بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، ومشروع 22 عمارة "إسكان اجتماعي"، ومنطقة 390 فدانًا "إسكان اجتماعي"، ومشروعات المدينة المختلفة، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها وحل جميع المشكلات، والالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال بالمشروعات بالكفاءة والجودة المطلوبة.

كما تفقد مسئولو جهاز حدائق أكتوبر، المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، حيث تشمل الأعمال الجاري تنفيذها رفع كفاءة الطرق لبعض الشوارع والطرق الرئيسية بجانب تنفيذ طبقة الأسفلت بالمشروعات الجارى تنفيذها.

وفي سياق متصل، أشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه تم زراعة مساحة حوالي 5 آلاف م2 مسطحات خضراء، لتكون متنفسا لسكان المشروعات السكنية المختلفة، مضيفًا أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة دهشور ومناطق إبني بيتك، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكلف رئيس جهاز حدائق أكتوبر، الإدارات المختصة بالدفع بفرق النظافة لأعمال تطهير المدارس بالمدينة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامنا مع استئناف العام الدراسي 2020-2021.

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