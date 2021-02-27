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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نضف وازرع شجرة».. مبادرة لاستعادة رونق الإسماعيلية

السبت 27/فبراير/2021 - 10:57 ص
اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، انطلاق مبادرة "نضف وأزرع شجرة"،" تحت إشراف المهندسة تغريد أبوالسعود، مديرة جهاز التطوير والتجميل بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، للقضاء على بؤر القمامة وتحويلها لمرافق جمالية تليق بالإسماعيلية وسابق عهدها.

وفي مستهل المبادرة، تم تجميل ميادين الملك فهد بطريق البلاجات، عرابي بحي أول، أحمد جويلي بالطريق الدائري، بالتعاون مع مديرية الطرق ومركز ومدينة الإسماعيلية، وهم من أهم ميادين الإسماعيلية، وبحي ثان تم رفع كفاءة ميدان مدرسة السادات والتخلص من بؤر القمامة بمنطقة مدرسة النصر الابتدائية وتحويلها لمكان حضاري خالي من القمامة وجاري التنسيق مع الحي لرفع عدة مناطق أخرى لتجمعات القمامة، وبالتنسيق مع حي ثالث تم رفع أطنان من القمامة من عدة مناطق تشهد تجمعات مستمرة بجوار الوحدات السكنية، ما يشوه المظهر الجمالي للمنطقة، وتم رفع كفاءتها وتطويرها وزراعة الأشجار المعمرة وتقليم الأخرى وتحويلهم من مكان لبؤر القمامة لمتنفس حضاري لأهالي المنطقة وذلك بمنطقة مدرسة الزهراء الابتدائية، وأمام المرور، ومدرسة الـ500 وحدة بالطريق الدائري، وعلى جانب أخر تم رفع كفاءة الطريق الدائري بالكامل، وخلف مساكن عبدون بشارع القماش، ورفع كفاءة وتطوير مساحة لا تقل عن فدان بالتمليك الجاهز، فضلا عن تقليم وتهذيب الأشجار بجميع أنحاء المدينة، وعلى جانب أخر قام مركز ومدينة القصاصين بزيادة المسطحات الخضراء بمدخل قرية المحسمة.

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