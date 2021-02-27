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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تاجري حشيش وأفيون في الإسماعيلية

السبت 27/فبراير/2021 - 10:55 ص
حشيش
حشيش
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بحملة أمنية استهدفت عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة تصنيعها وتدويرها بدائرة مركزى شرطة (أبوصير، القصاصين).

أسفرت عن ضبط (15 طربة لمخدر الحشيش، كمية من خليط مخدر الحشيش، مكبس حديد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول ) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة أبوصوير.

كما تم ضبط (كمية من مخدر الأفيون، كمية من مخدر البانجو، دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين ) وذلك حال تواجده بمسكنه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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