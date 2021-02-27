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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عاطلان يتاجران في المخدرات بالسلام.. تجديد حبس

السبت 27/فبراير/2021 - 10:54 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطلين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالسلام.

وقال المتهمان خلال التحقيقات إنهم اتجهوا لترويج المواد المخدرة عقب فشلهم في الحصول على فرصة عمل تدر عليهم مكاسب مالية كبيرة، فلم يجدا أمامهما سوى طريق الاتجار في الحشيش والاستروكس.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، أكدت قيام "أحمد.إ"، و"طارق.ع" عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على العملاء، متخذين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبتفتِيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش زنة نحو ٥٠٠ جرام من مخدر الحشيش، ٤٠٠ جرام من مخدر الاستروكس ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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