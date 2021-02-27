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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11 ألفا و534 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

السبت 27/فبراير/2021 - 10:59 ص
روسيا
روسيا
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سجلت روسيا 11 ألفا و534 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، بارتفاع طفيف عن اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و234 ألفا و720 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار الفيروس، في بيان اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة سجلت في جميع المناطق المكونة للاتحاد الروسي الـ85.

وأشار البيان إلى تسجيل 439 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 85 ألفا و743 شخصا.

ونوه بأن 16 ألفا و20 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي، وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى ثلاثة ملايين و799 ألفا و406 أشخاص.

يُذكر أن أكثر من 110.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا أجرتها روسيا منذ بداية الوباء وحتى يومنا الحاضر، منها 364 ألفا أجرتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ولا يزال أكثر من 571 ألف شخص تحت الرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

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