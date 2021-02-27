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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن يضبط وكرين لبيع المخدرات في الدقهلية ومطروح

السبت 27/فبراير/2021 - 10:51 ص
الأمن
الأمن
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (الدقهلية - مطروح) وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (12 طربة لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"، زوجته) وذلك حال وجودهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة الجمالية (بمحافظة الدقهلية).

وضبط (كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لعقار التامول - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وذلك حال وجوده بدائرة قسم شرطة مطروح (بمحافظة مطروح).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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