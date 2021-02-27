الأمن يضبط وكرين لبيع المخدرات في الدقهلية ومطروح
السبت 27/فبراير/2021 - 10:51 ص
مريم جبل _ عمرو المزيديطباعة
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (الدقهلية - مطروح) وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (12 طربة لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"، زوجته) وذلك حال وجودهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة الجمالية (بمحافظة الدقهلية).
وضبط (كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لعقار التامول - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وذلك حال وجوده بدائرة قسم شرطة مطروح (بمحافظة مطروح).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (12 طربة لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"، زوجته) وذلك حال وجودهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة الجمالية (بمحافظة الدقهلية).
وضبط (كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لعقار التامول - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وذلك حال وجوده بدائرة قسم شرطة مطروح (بمحافظة مطروح).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.