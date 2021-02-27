الأمن يضبط وكرين لبيع المخدرات في الدقهلية ومطروح

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (الدقهلية - مطروح) وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (12 طربة لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"، زوجته) وذلك حال وجودهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة الجمالية (بمحافظة الدقهلية).وضبط (كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لعقار التامول - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وذلك حال وجوده بدائرة قسم شرطة مطروح (بمحافظة مطروح).وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.