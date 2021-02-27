انقطاع الإنترنت بالمنوفية.. وولي أمر: «شحنت باقة عشان بنتي تمتحن»

تقدم ولي أمر طالبة بالصف الأول الثانوي يدعى طارق الحداد، وهو رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، بشكوى لمديرية تعليم المنوفية بسبب انقطاع شبكة الإنترنت عن مدراس مركز قويسنا، في أول أيام الامتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوي، وأنه اضطر إلى شحن الشريحة لابنته حتى تتمكن من أداء الامتحانات.وأكد مصدر مسئول بمدرية التعليم بالمنوفية، أن قويسنا لسيت وحدها التي تعاني من سقوط شبكة الإنترنت، ولكنها مشكلة عامة بجميع المراكز، ويتم محاولة التنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلة، وأن الطالب سيحسب له خوض الامتحانات من وقت توافر الإنترنت، ويس من التاسعة صباحا، في رسالة طمأنة لطلاب وأولياء أمورهم.ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت على فترتين، الأولى لغة عربية من التاسعة صباحا حتي العاشرة والنصف، والثانية بمادة الأحياء من الساعة 11 ونصف صباحا حتى 12 وربع ظهرا.وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.