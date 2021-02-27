العراق: حوارات سياسية لتأجيل الانتخابات للعام المقبل

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم السبت، عن وجود حوارات سياسية لتأجيل الانتخابات العراقية من جديد إلى عام 2022.ونقلت وسائل إعلام روسية عن المصدر، الذي لم تسمه، قوله إن "الانتخابات قد تؤجل من جديد لظروف عديدة منها الأوضاع الاقتصادية وعدم اكتمال الاستعدادات لها، فضلًا عن وجود رغبة سياسية لإجرائها في العام المقبل".وأضاف المصدر العراقي أن "الموعد المقترح للتأجيل الجديد سيكون في أبريل من عام 2022".وكان من المفترض أن تجري الانتخابات المبكرة في الـ6 من يونيو المقبل، إلا أن الحكومة العراقية أجلتها إلى الـ10 من أكتوبر المقبل.