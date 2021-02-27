الشيمي: استكمال أعمال رصف شوارع الإسماعيلية بـ 22 مليون جنيه

أعلن المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، استكمال خطة المحافظة لعام 2020 2021 والتي تضمنت تغطية الشارع الفاصل بين المرحلة السابعة وأرض الجمعيات بالطبقة الاسفلتية بطول 1200 متر وعرض من 12: 15 مترا، وعمل الطبقة الاسفلتية بشارع التأمين الصحي الفاصل بين المرحلة السابعة وأرض الجمعيات، وذلك ضمن مشروع خطة رصف الأحياء الثلاثة بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.وأوضح أنه تم رصف شارع المروة بجوار حديقة التليفزيون، وعمل الطبقة الأسفلتية بشارع محمد الدرة (البيارات) وغرف لصرف مياه الأمطار ضمن مشروع رصف الفروسية والبيارات والحرفي بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، كما اِستكملت الطرق مشروع رصف طريق جبل مريم وعين غصين والضبعية ضمن مشروعات تطوير الطرق بمركز ومدينة الإسماعيلية بتكلفة اِجمالية 17 مليون جنيه، وعلى جانب آخر تستكمل الطرق تطوير ميدان مصطفى كامل بحي أول.