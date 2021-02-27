سقوط «سيستم الامتحانات» بالغربية.. وأزمة في آداء «عربي أولى ثانوي»

فوجئ عدد من طلاب الصف الأول الثانوي بالغربية، اليوم السبت، بسقوط سيستم الامتحانات وخدمة الإنترنت على أجهزة التابلت الخاصة بهم، خلال أداء امتحان اللغة العربية، ما أدى إلى عدم قدرتهم على أداء الامتحان بشكل كامل.وأكد مسؤولون في مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن غرفة عمليات المديرية تلقت شكاوى بحدوث مشكلة في سيستم التمتحانات، ما أدى لعدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان.وكشف المسؤولون، طلبوا عدم الإفصاح عن اسمهم، أن الانقطاع سببه حدوث عطل فني في السيستم الرئيسي بعدد من المحافظات من بينها الغربية، وجار العمل على إصلاح العطل.ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت على فترتين، الأولى لغة عربية من التاسعة صباحا حتي العاشرة والنصف، والثانية بمادة الأحياء من الساعة 11 ونصف صباحا حتى 12 وربع ظهرا.وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.