رفع 3 أفلام من دور العرض لضعف الإيرادات

شهدت الأيام الماضية، رفع دور العرض السينمائي لعدد من الأفلام من قاعاتها نظرًا لقلة الإيرادات للغاية وعدم وجود جماهيري لها على الإطلاق.فيتواجد فيم "حظر تجول" من بطولة النجمة إلهام شاهين حاليا في دار عرض واحدة بعد 3 أشهر من إطلاقه، وتدور أحداث الفيلم حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مروعة.ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر ويشاركها البطولة، أمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا والفيلم من تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.بينما رفع فيلم "صابر وراضي" من بطولة النجم أحمد آدم من كل دور العرض باستثناء قاعة واحدة بعد فشله الكبير في تحقيق إيرادات، والفيلم من بطولة رزان مغربي ومحسن محيي الدين ومن إنتاج أحمد السبكي.وانخفضت إيرادت فيلم "ريما" خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ مما قلل من فرص تواجده وأصبح متواجدا في 9 دور للعرض حاليا، والعمل من بطولة محمد ثروت ومايا نصري وفراس سعيد والطفلة ريم عبد القادر.