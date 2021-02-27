جامعة الفيوم تعلن الفائزين بمنحة «التضامن» للمتفوقين

هنأ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أبناء الجامعة الفائقين بكليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والزراعة والفائزين بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي.والمنحة هي نتاج اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعي، يحصل بمقتضاها الطلبة الأوائل فى السنوات قبل النهائية بالكليات المذكورة على منحة تفوق قيمتها 1000 جنيه شهريا، اعتبارا من مارس المقبل وطوال العام، وفي حالة استمرار الطالب فى تفوقه وانتقاله إلى السنة النهائية يستمر في الاستفادة من المنحة طيلة تواجده بالفرقة النهائية وحتى تخرجه.وننشر الكشف المرفق والذي يضم طلبة جامعة الفيوم المستفيدين من المنحة كواحدة من أوائل الجامعات المصرية التي تطبق الاتفاقية.