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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لإخفاء علاقته بزوجته.. تحقيقات موسعة في محاولة قتل عامل لخاله بالجيزة

السبت 27/فبراير/2021 - 10:45 ص
جثة
جثة
ندى حمدي
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في محاولة عامل قتل خاله لإخفاء علاقته بزوجته في مزرعة بمنشأة القناطر.

وطلبت النيابة الاستعلام من المستشفى عن حالة المجني عليه لسماع أقواله، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستجوبت المتهم حول دوافع ارتكابه للجريمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بوصول صاحب مزرعة مصابا بتهشم بالرأس إلى المستشفى وحالته خطرة، انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وباستجواب عدد من العمال تبين أن من بينهم نجل شقيقة المصاب والذي أفاد أنه سمع صوت مشاجرة في غرفة خاله وعندما توجه لاستطلاع الأمر فوجئ به غارقا في دمائه والنيران مشتعلة بالغرفة فاستعان بباقي العمال لإنقاذه.

وأضاف أن مجهولين اقتحموا المزرعة بالكيلو ٧٥ مصر إسكندرية الصحراوي وتعدوا على خاله، شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

نجحت التحريات بقيادة العميد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر في تحديد هوية المتهم والذي تبين أنه نجل شقيقة المجني عليه الذي أبلغ عن الواقعة، ألقت قوة أمنية برئاسة المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وقال المتهم إنه نشأت بينه وبين زوجة خاله علاقة أثمة وكان يتردد عليها في منزلهة بحجة توصيل أموال يرسلها خاله لها معه حتى اكتشف الأخير علاقتهما فقرر المتهم التخلص منه لعدم فضح علاقتهما.

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