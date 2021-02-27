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محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سول: 1.48 مليون شركة جديدة في البلاد خلال 2020

السبت 27/فبراير/2021 - 10:44 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أعلنت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية أن عدد الشركات المنشأة حديثًا في كوريا الجنوبية سجل أعلى مستوى له بارتفاع قدره أكثر من 15% في عام 2020 على الرغم من جائحة فيروس كورونا مشيرة إلى أنه تم إنشاء ما مجموعه 1.48 مليون شركة جديدة العام الماضي، بزيادة قدرها 15.5% عن العام الذي سبقه.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية يونهاب اليوم الخميس، فقد زاد عدد الشركات التي تمارس الأعمال بشكل غير مباشر، نظرًا لتفشي فيروس كوفيد-19، ولكن تقلص عدد الشركات التي تمارس الأعمال وجهًا لوجه مشيرة إلى أنه تم إنشاء ما مجموعه 390،055 من شركات تجارة التجزئة وتجارة الجملة العام الماضي، بزيادة قدرها 17% في عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما زاد عدد شركات التكنولوجيا الجديدة بنسبة 3.8% ليصل إلى 228،950 شركة.

وأشارت إلى أن عدد المطاعم ومرافق الإيواء المنشأة حديثًا انخفض بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 166،500، في حين تراجع عدد شركات الخدمات الشخصية المنشأة حديثًا بنسبة 4.7% ليصل إلى 54،000 شركة، وبلغ عدد الأعمال المنشأة حديثًا التي يمارسها شخص واحد قرابة 1.36 مليون في العام الماضي، بزيادة قدرها 15.8% عن العام الذي سبقه، ويمثل ذلك 91.6% من إجمالي عدد الشركات المنشأة حديثًا في العام الماضي، وفقًا للبيانات.

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