سول: 1.48 مليون شركة جديدة في البلاد خلال 2020

أعلنت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية أن عدد الشركات المنشأة حديثًا في كوريا الجنوبية سجل أعلى مستوى له بارتفاع قدره أكثر من 15% في عام 2020 على الرغم من جائحة فيروس كورونا مشيرة إلى أنه تم إنشاء ما مجموعه 1.48 مليون شركة جديدة العام الماضي، بزيادة قدرها 15.5% عن العام الذي سبقه.ووفقا لوكالة الأنباء الكورية يونهاب اليوم الخميس، فقد زاد عدد الشركات التي تمارس الأعمال بشكل غير مباشر، نظرًا لتفشي فيروس كوفيد-19، ولكن تقلص عدد الشركات التي تمارس الأعمال وجهًا لوجه مشيرة إلى أنه تم إنشاء ما مجموعه 390،055 من شركات تجارة التجزئة وتجارة الجملة العام الماضي، بزيادة قدرها 17% في عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما زاد عدد شركات التكنولوجيا الجديدة بنسبة 3.8% ليصل إلى 228،950 شركة.وأشارت إلى أن عدد المطاعم ومرافق الإيواء المنشأة حديثًا انخفض بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 166،500، في حين تراجع عدد شركات الخدمات الشخصية المنشأة حديثًا بنسبة 4.7% ليصل إلى 54،000 شركة، وبلغ عدد الأعمال المنشأة حديثًا التي يمارسها شخص واحد قرابة 1.36 مليون في العام الماضي، بزيادة قدرها 15.8% عن العام الذي سبقه، ويمثل ذلك 91.6% من إجمالي عدد الشركات المنشأة حديثًا في العام الماضي، وفقًا للبيانات.