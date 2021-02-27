الحبس سنة مع الشغل لمتهمين بتعاطي المخدرات

‎عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل بمقهى ونجار بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لتعاطي المواد المخدرة في الدرب الأحمر.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وإسلام عاشور.كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «رائد.ع»،، عامل بمقهى و«سيد.ش»،، نجار بحيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكذلك جوهر الحشيش المخدر وحيازة المتهم الأول لجوهر المورفين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.‎