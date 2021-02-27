ضبط كمية من الحشيش والأقراص المخدرة بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بسوهاج

ضبط كمية من مخدر حشيش وأقراص المخدرة بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بسوهاج.وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام ( شخصين - مقيمين بدائرة المركز – لهما معلومات جنائية ) بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة، سلاح أبيض، مقص، مبلغ مالى، عدد 3 هواتف محمولة) وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف للإتصال بعملائهما.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.