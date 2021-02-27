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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمان تنفي إجازة لقاح أردني خاص بكورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 11:02 ص
كورونا
كورونا
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نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ما يتم تداوله حول اكتشاف لقاح أردني لفيروس (كوفيد- 19) في الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردني، الدكتور نزار محمود مهيدات، قوله اليوم السبت، إنه وحتي اليوم لم تتقدم الجهة المعلنة عن اللقاح المذكور بوثائق أصولية لتسجيله لدى المؤسسة أو أي ملفات فنية تمهيدًا لدراستها من قبل الفنيين المختصين في المؤسسة وإجازته في حال استكمال كافة معايير ومتطلبات الَمأمونية والفعالية المعتمدة من قبل المؤسسة.

وأكد أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المرجعية والحصرية لإجازة اللقاحات والأدوية وإصدار الموافقات اللازمة من خلال تطبيق المعايير العالمية، وأهمها نتائج الدراسات السريرية التي تثبت فعالية اللقاح، محذرًا من الترويج أو الإعلان عن أي لقاح أو دواء إلا بعد تسجيله لدى المؤسسة والموافقة الأصولية من قبلها على مادة الإعلام الدوائي الخاصة به حسب قانون الدواء والصيدلة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتحري الحقيقة والدقة والموضوعية عند تداول المعلومات ونشرها، داعيا المواطنين إلى الرجوع إلى المؤسسة لأخذ المعلومات الخاصة باللقاحات والأدوية من مصدرها الرسمي.

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