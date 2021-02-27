طلاب أولى ثانوي يبثون «لايف» من اللجنة: «السيستم وقع» (فيديو)

وأثار الفيديو جدل واسع على السوشيال ميديا بعد تداوله.







تداول أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، فيديو لايف لأحد طلاب الصف الأول الثانوي من داخل إحدى اللجان.يقول الطالب في الفيديو إن السيستم وقع، بينما يقول آخر "احنا واقفين في اللجنة وفِي لا مبالاة ومفيش معلم واقف معانا".وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي خوض الامتحانات، بمادتي اللغة العربية والأحياء.ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت الموافق ٢٧ فبراير الجاري، على أن يبدأ الامتحان على فترتين الفترة الأولى لغة عربية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا (مدة الامتحان ٩٠ دقيقة)، والفترة الثانية في مادة الأحياء من الساعة ١١ ونصف صباحا حتى ١٢ وربع ظهرا (في زمن ٤٥ دقيقة).وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.