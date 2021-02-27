بلغاريا: تسجيل 1681 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت بلغاريا 1681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 245 ألفا و627 شخصا.وذكرت وزارة الصحة البلغارية، في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 13 ألفا و697 فحصا.وأضافت أنه في آخر 24 ساعة، ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بمقدار 49 حالة، ليصل تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10 آلاف و128 شخصا.وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين في المقابل إلى 202 ألف و805 حالات بعد شفاء 800 من مرضى الفيروس خلال الساعات الماضية.وأفادت بأن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات وصل 4502 من بينهم 378 بوحدات العناية المركزة.ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 32 ألفا و5 حالات، وفيما يتعلق باللقاحات المضادة للجائحة في بلغاريا، فقد تلقى 204 آلاف و439 شخصا اللقاح حتى الآن.