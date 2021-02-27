إزالة تعديات على أراضي زراعية بدمياط

تحركت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة متولى حسنين، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية على مساحة ٧٠ مترا بترعة حلاوة بقرية البساتين.وأكد مسئولى الوحدة أنه تم تمت الإزالة نهائيا فور تلقى الإخطار الوارد من الجمعية الزراعية بالعوامر يفيد بقيام أحد المواطنين بتنفيذ رباط خرسانى على هذه المساحة تمهيدًا لعمل مبنى، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفة.