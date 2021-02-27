تدريب تمريض «مطروح العام» على معايير سلامة وأمان المرضى

درب فريق الجودة بمديرية صحة مطروح، هيئة تمريض في أقسام العناية المركزة والاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح، بناءا على تعليمات الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة، لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية.وقام فريق الجودة بتدريب الطاقم الطبي على معايير سلامة وأمان المريض وكيفية تعريف المريض والأوامر الشفوية والنتائج الحرجة وسلامة الدواء والتسليم والتسلم وأجهزة الإنذار ومنع سقوط المريض ومنع قرح الفراش والرعاية التمريضية المتقدمة لمريض العناية المركزة.