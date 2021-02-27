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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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أحمد ياسر ريان.. غلطة موسمياني الكبرى في الميركاتو الشتوي
السبت 27/فبراير/2021 - 10:26 ص
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واصل أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، تألقه في بطولة الدوري منذ انضمامه في الميركاتو الشتوي الماضي.
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