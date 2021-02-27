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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 6 تجار مخدرات في 5 محافظات

السبت 27/فبراير/2021 - 10:26 ص
مخدرات
مخدرات
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الإستروكس - كمية من مخدر البودر– سلاح أبيض- مبلغ مالى) بحوزة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") في الجيزة.

وفي البحيرة تم ضبط ( 50 طربة لمخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

وفي نطاق مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين–هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة )أحد الأشخاص"له معلومات جنائية").

كما تم ضبط (كمية من مخدر الإستروكس–مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") في القليوبية.

ونجحت القوات في ضبط (كمية من مخدر الهيروين– سلاح أبيض- هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، بمنطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن "الشرقية والإسماعيلية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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