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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«النجدي» يخالف قرارات «الأعلى للصوفية» ويبدأ في تنصيب نواب له

السبت 27/فبراير/2021 - 10:25 ص
كريم النجدي وشيخ
كريم النجدي وشيخ مشايخ الصوفية
كتب: عمرو رشدي
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خالف كريم النجدي، حفيد زوجة شيخ العشيرة المحمدية والمرشح على منصب شيخ العشيرة المحمدية، قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الخاص باختيار السيد زكي الدين جمال الدين محمد زكي إبراهيم شيخًا للطريقة والعشيرة المحمدية، وبدأ يصدر قرارات داخل العشيرة والطريقة المحمدية وكأنه أصبح شيخًا، حيث أعلن تنصيب عدد من النواب.

وأعلن "النجدي" ابن شقيقة الشيخ نور محمد عصام الدين محمد زكي ابراهيم، وحفيد زوجة شيخ العشيرة الأسبق الشيخ عصام محمد زكي إبراهيم، والمرشح شيخا للطريقة المحمدية الشاذلية، أنه حال موافقة المجلس الأعلى الطرق الصوفية على تنصيبه شيخا للطريقه، فإن أول قراراته تشكيل مجلس من كافة نواب الطريقة بجميع فروعها بمصر والعالم لمعاونته في أعمال المشيخة، مؤكدا احترامه وتقديره واعتزازه بكافة نواب الطريقة المعينين من قبل الشيخ الرائد محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم، ومن بعده نجله الشيخ المنتقل نور محمد عصام الدين.

وأكد "النجدي" أنه سيسعى مع كافة نواب الطريقة لتحقيق الانتشار الأمثل للتصوف الرشيد على مباديء الإمام الرائد محمد زكي ابراهيم.

وأعلن "النجدي" النواب المعتمدين رسميا من الطريقة المحمدية الشاذلية وهم: سعد محمد علي آدم خبير نائب عام الطريقة، وكمال يعقوب أحمد يعقوب موسى نائب طواف، شيرين حسن عباس حلمي نائب الإسكندرية، السيد طاهر حسن نعمان نائب المعادي، ناصر الدين سر الختم نائب البيت الناصري الدرعي، مرسي السيد مرسي عليوة نائب مدينة العاشر من رمضان، محمود صالح نائب عن مركز بلبيس، حسين صلاح أبو المجد نائب بيت أبو عثمان، عبد الرحيم عويس نائب بيت أبو عليان، حسن النجار نائب بيت النجار، عبد الغني محمد طه نائب عام أسوان.

وعبد الحميد سالم نائب البصيلية بحري، مصطفى حميدان نائب بيت حميدان، محمد الصعيدي نائب بيت عبد العزيز، كمال أبا زيد نائب بيت الصعيدي، محمد علي النمر نائب بيت النمر، هاشم طه نائب ادفو، مصطفى أحمد نائب المحاميد، حسن صلاح أبو المجد نائب بيت صلاح،أحمد السايح نائب حلوان، أحمد محمد حسين الصعيدي نائب بيت أبو عريف، السيد أحمد خليل نائب المنصورة محمد حسنين سالم نائب السنبلاوين، السيد سويلم نائب الشرقية، أحمد الباز نائب دمياط، مصطفى منصور نائب بنها.

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