هولندا: إعطاء 915 ألفًا و793 جرعة اللقاح المضاد لكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 915 ألفا و793 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في هولندا.ويقدر متوسط معدل التطعيم في هولندا بـ36 ألف و350 جرعة في اليوم، وبناء على هذا المعدل، فإن اعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75%من السكان من المتوقع أن يستغرق عاما وتسعة أشهر.كانت حملة التطعيمات قد بدأت منذ حوالي 7 أسابيع في البلاد.وبلغ عدد الحالات المؤكدة جراء تفشي فيروس كورونا في هولندا 09ر1 مليون حالة فيما بلغ عدد الوفيات.15626ومر عام واحد وأسبوع منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في هولندا.يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات وتعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة،وماإذا كان يتم إعطاء جرعة واحدة أو جرعتين.