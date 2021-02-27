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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2921 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

السبت 27/فبراير/2021 - 10:48 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، عن تسجيل 2921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد ارتفع إلى 574 ألفا و247 شخصا، من بينهم 37 ألفا و93 حالة نشطة، حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية.

وقد تم رصد زيادة في الحالات في منطقة مترو مانيلا، وتم التحذير من أنه إذا لم يتم كبح زيادة عدد الحالات، يمكن للمنطقة وحدها أن تسجل حوالي 2500 حالة يوميا بحلول شهر مارس المقبل.

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