تضرر الطلبة من خروج التاب من منصة الامتحانات في دمياط

بدأت امتحانات الصفوف الأول والثاني الثانوي في مدارس دمياط اليوم السبت، حيث تضرر الطلبة من خروج التاب من المنصة أكثر من مره أثناء الامتحان.ومن جانبها تابعت مديرية التربية والتعليم بدمياط، سير الامتحانات لحل المشاكل التي تواجه الطلبة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لحل المشاكل وتسيير الامتحان.كما تابع مديري المدارس إعادة دخول الطلبة للامتحانات مرة أخرى وتطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان.