ضبط متهم باختلاس 10 طن أسمدة من جمعية زراعية

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام عضو بإحدى جمعيات نقل البضائع بسوهاج بإختلاس كميات كبيرة من الأسمدة عهدته والإستيلاء على قيمتها لنفسه، وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها سائق وعضو بالجمعية مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج "له معلومات جنائية".وتبين أن المذكور قام باستغلال طبيعة عمله بالجمعية – والمتعاقدة مع أحد مصانع الأسمدة لنقل منتجات المصنع من السماد إلى الجمعيات الزراعية - وقام بإستلام (50 ) طن من السماد لنقلها بالسيارة ملكه لتوصيلها لإحدى الجمعيات بمحافظة كفر الشيخ، وقام بإختلاس (10) طن منها والإستيلاء على قيمتها لنفسه وبيعها بالأسواق دون وجه حق، مما أضر بأموال الجمعية.كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد بسداد المبالغ المالية المستولى عليها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.