وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام تشغيل أتوبيسات نقل المعلمين للامتحانات

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، انطلاق وانتظام حركة تشغيل الأتوبيسات الخاصة بنقل المعلمين يوميا من مدينة مرسي مطروح إلى مقار مدارسهم بإدارات سيدي براني والضبعة والنجيلة، وذلك مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.ووجه وكيل تعليم مطروح لمسئولي الحملة الميكانيكية بضرورة المتابعة المستمرة لحركة سير الأتوبيسات لادارات النجيلة وبراني والضبعة ومتابعة انتظام مواعيد قيامها لضمان الوصول للمدارس والقيام بأعمال الامتحانات علي أكمل وجه.