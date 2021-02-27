وزير التعليم العالي يتفقد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، كلية طب فم الأسنان بجامعة عين شمس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية في أول أيام التيرم الثاني من العام الجامعي الحالي، واطمئن على الإجراءات الاحترازية بالكلية لمواجهة فيروس كورونا.وتفقد الوزير مدرجات الكلية، وأجرى حوارا مع الطلاب، ضمن جولة تفقدية بجامعة عين شمس وتليها جامعة القاهرة، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.