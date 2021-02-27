الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بتذكار السيامة الأسقفية للأنبا بشارة جودة

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم السبت، بتذكار السيامة الأسقفية للأنبا بشارة جودة مطران أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك.والأنبا بشارة ولد في قرية النجيلة بمحافظة سوهاج في يوم 28 أغسطس 1971، والتحق بالمدرسة الابتدائية في قريته 1977، والتحق بالإكليريكية الصغرى للقلب الأقدس للأباء الفرنسيسكان بأسيوط ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية هناك، ثم التكوين الروحي والرهباني بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالعمرانية – بالجيزة عام 1990، وارتدى الثوب الرهباني في 5 سبتمبر 1995، وقدّم نذوره الأولى في 1 سبتمبر 1996.ودرس الفلسفة واللاهوت بلبنان خلال الفترة من 1996 – 2000، وسيم كاهنًا في 8 يونيو 2001 بقريته (النجيلة- سوهاج) على يد الأنبا مرقس حكيم مطران إيبارشية سوهاج، ورشحه الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط مستشارًا ضمن المجلس الاستشاري للايبارشية.