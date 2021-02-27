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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: 18 ألفا يتلقون لقاح أسترازينيكا في أول يوم من التطعيم

السبت 27/فبراير/2021 - 10:29 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن 18 ألفا و489 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في جميع أنحاء البلاد أمس الجمعة، وهو اليوم الأول من حملة التطعيم الوطني في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، صباح اليوم، عن وزير الداخلية والسلامة الكوري الجنوبي، جون هيه-تشول، قوله "إنه تلقى 18 ألفا و489 شخصا من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى في دور رعاية المسنين لقاح أسترازينيكا في عدد من مراكز الصحة عامة و213 منشأة تمريض في 17 مدينة وإقليم خلال يوم أمس، حسب خطة التطعيم الوطني".

وأشار الوزير إلى عدم وجود تقارير عن ردود فعل سلبية محددة من متلقي اللقاح، باستثناء الأعراض الخفيفة، مثل الصداع والحمى.

وقال جون "إن كوريا الجنوبية تبدأ اليوم السبت تطعيم العاملين في المجال الطبي الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا المستجد بالجرعة الأولى من لقاح شركة الأدوية الأمريكية العملاقة (فايزر) في خمسة مراكز تطعيم في جميع أنحاء البلاد"، مضيفا أن جرعات لقاح "فايزر" التي تكفي لتطعيم 58 ألفا و500 شخص قد وصلت يوم أمس في البلاد.

وذكر أنه من المقرر أن تتسلم البلاد جرعات إضافية من لقاح (فايزر) تكفي لتطعيم 500 ألف شخص اعتبارا من الأسبوع الرابع من مارس المقبل.

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