الصين تحث مجددا جميع الأطراف في ميانمار على إدارة الخلافات بالحوار

حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" مجددا جميع الأطراف في ميانمار على إدارة الخلافات من خلال الحوار والتشاور.وقال جيون في كلمة خلال اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في ميانمار، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت "نأمل أن تعمل جميع الأطراف في ميانمار لخدمة المصالح الأساسية وطويلة الأمد للبلاد، وأن تدير الخلافات كما ينبغي من خلال الحوار والتشاور بموجب الإطار الدستوري والقانوني، وتحافظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتتوصل إلى تسوية سلمية للمشكلات، وتواصل تعزيز عملية التحول الديمقراطي المحلي على نحو منظم".وأضاف جيون أنه "في ظل الظروف الحالية، يتعين على جميع الأطراف الحفاظ على الهدوء وضبط النفس، والعزوف عن تصعيد التوتر وزيادة حدة الوضع واستخدام العنف، لمنع إراقة الدماء".وتابع جيون "تتعامل الصين وتتواصل مع الأطراف المعنية في ميانمار لتسهيل تهدئة الوضع بشكل أكبر والعودة إلى الحياة الطبيعية سريعا".