التعليم: نعمل على حل شكاوى بعض المدارس من عدم الدخول على شبكة الامتحان

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات المركزية تتابع بعض الشكاوى من عدم دخول طلاب الصف الأول الثانوي على سيستم الامتحان بسبب الشبكات.وأضافت المصادر أن غرفة العمليات قد استقبلت شكاوى من محافظات مختلفة منها الشرقية والجيزة ودمياط، ويتم العمل على حل المشكلة بالتنسيق مع مسئولي التطوير التكنولوجي.ويبدأ طلاب الصف الأول الثانوي في خوض الامتحان، اليوم بمادتي اللغة العربية والأحياء.ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت الموافق ٢٧ فبراير الجاري، على أن يبدأ الامتحان على فترتين الفترة الأولى لغة عربية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا (مدة الامتحان ٩٠ دقيقة)، والفترة الثانية في مادة الأحياء من الساعة ١١ ونصف صباحا حتى ١٢ وربع ظهرا (في زمن ٤٥ دقيقة).وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.