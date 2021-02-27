تصدرت التريند.. قصات شعر ميزات لبنى عبدالعزيز

تسريحات شعر لبني عبدالعزيز



اطلالات لبني عبد العزيز



تصدرت الفنانة لبني عبد العزيز ترند محركات البحث "جوجل" بعد أن ظهرت صدور كتابها والذي يرصد سيرتها الذاتية تحت عنوان «قصة امرأة حُرة» للكاتبة المصرية هبة محمد علي.وتعتبر الفنانة لبني عبد العزيز أحد أبرز أيقونات الموضة خلال العصر الذهبي للسينما لبمصرية، حيث تميزت بأختيارتها الانيقة والموقبة للعصر وكانت دائما ما تتطلع علي جمورها بشكل مختلف.- تسريحة "الكاريه" الطويلمن اشهر القصات التي أشتهرت بها والتي ومازالت موضة تفضلها الكثير من الفتيات.- تسريحة "الكاريه" القصيراختارت الفنانة لبني عبد العزيز تسريحة الشعر الكاريه القصير، في عدد من أفلامها.تسريحة "ألا جرسون"إحدى قصات الفنانة لبني عبد العزيز والتي تميزت بها في كثير من الأعمال الفنية، واختارتها كقصة شعر لها في الستينيات.- "الأوف شولدر" والتي كانت فساتينها الأبزر هي الـ "الكب والأوف شولدر"، "المنفوش والمجسم"، كانت تظهر على أغلفة المجلات قديمًا كموضة للعام، كان ضمن أزيائها "المنفوش"، و"المجسم"، المنقوش والسادة، حيث كانت تحرص علي التنوع في أزياءها وهذا ما ميزها عن غيرها، "الكاجوال" كانت تعتمد على البنطلون في أدوارها التمثيلية، خاصة في فيلم اه من حواء.