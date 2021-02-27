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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تصدرت التريند.. قصات شعر ميزات لبنى عبدالعزيز

السبت 27/فبراير/2021 - 03:27 م
لبني عبد العزيز
لبني عبد العزيز
هويدا سعيد
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تصدرت الفنانة لبني عبد العزيز ترند محركات البحث "جوجل" بعد أن ظهرت صدور كتابها والذي يرصد سيرتها الذاتية تحت عنوان «قصة امرأة حُرة» للكاتبة المصرية هبة محمد علي.

وتعتبر الفنانة لبني عبد العزيز أحد أبرز أيقونات الموضة خلال العصر الذهبي للسينما لبمصرية، حيث تميزت بأختيارتها الانيقة والموقبة للعصر وكانت دائما ما تتطلع علي جمورها بشكل مختلف.

تسريحات شعر لبني عبدالعزيز

- تسريحة "الكاريه" الطويل
من اشهر القصات التي أشتهرت بها والتي ومازالت موضة تفضلها الكثير من الفتيات.
- تسريحة "الكاريه" القصير
اختارت الفنانة لبني عبد العزيز تسريحة الشعر الكاريه القصير، في عدد من أفلامها.
تسريحة "ألا جرسون"
إحدى قصات الفنانة لبني عبد العزيز والتي تميزت بها في كثير من الأعمال الفنية، واختارتها كقصة شعر لها في الستينيات.

اطلالات لبني عبد العزيز
- "الأوف شولدر" والتي كانت فساتينها الأبزر هي الـ "الكب والأوف شولدر"، "المنفوش والمجسم"، كانت تظهر على أغلفة المجلات قديمًا كموضة للعام، كان ضمن أزيائها "المنفوش"، و"المجسم"، المنقوش والسادة، حيث كانت تحرص علي التنوع في أزياءها وهذا ما ميزها عن غيرها، "الكاجوال" كانت تعتمد على البنطلون في أدوارها التمثيلية، خاصة في فيلم اه من حواء.

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