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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع الإصابات بطفرة كورونا الجديدة في فلسطين.. وإشغال الأسرّة 95%

السبت 27/فبراير/2021 - 10:07 ص
كورونا
كورونا
مروة عنبر
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أكد منسق ملف مرضى كورونا للأسرة في وزارة الصحة الفلسطينية عنان راشد، ارتفاع نسبة اشغال وحدات العناية المكثفة لمصابي جائحة كورونا بنسبة 95% مؤشر خطير يظهر الارتفاع في عدد الاصابات.

ووفقا لما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية، حذر راشد من ارتباك القطاع الصحي في التعامل مع هذا الارتفاع الكبير بالاصابات بالطفرات الجديدة للفيروس التي بدأت تصيب صغار السن وتستدعي نقلهم إلى المسشتفيات.

وأوضح راشد، اليوم السبت، أن سبب ارتفاع أعداد المصابين هو عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية، وانتشار الطفرة البريطانية التي أدت إلى إدخال ما نسبته 60 إلى 70% من المصابين بها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي السياق، قال مسؤول ملف كورونا في جنوب الضفة عفيف عطاونة، إن المصابين بالطفرات الجديدة لديهم اعراض شديدة، لافتا إلى أنها تصيب الفئات الصغيرة في العمر، ومحذرا من ارتفاع أعداد الوفيات خلال الفترة المقبلة، إذا لم يلتزم المواطنون باجراءات السلامة العامة.

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