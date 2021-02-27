أوقاف الغربية: إقامة صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية اليوم السبت، برئاسة الشيخ السيد عبد المجيد وكيل الوزارة عن إقامة صلاة التراويح بالمساجد خلال شهر رمضان وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.كما أكد وكيل الوزارة لشئون المساجد الدكتور نوح العيسوى في تصريحات له بأنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد ستقام بإذن الله تعالى صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأي موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.وأكد أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد، سائلين الله عز وجل أن يبلغنا رمضان بخير وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.