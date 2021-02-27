إيطاليا: 4.05 مليون شخص تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم تطعيم 4.05 مليون شخص في إيطاليا بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.وتشير التقديرات إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 97.480 جرعة من اللقاح في اليوم. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 2.6 عام لتطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح.وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 9 أسابيع.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيطاليا بلغ 89ر2 مليون، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 97 ألفا و227.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وأربعة أسابيع.