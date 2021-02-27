معلمو الجيزة يشتكون من شبكة امتحانات أولى ثانوي

اشتكى عدد من معلمي الجيزة على الجروب الخاص بهم على الواتس آب، من صعوبة دخول طلاب الصف الأول الثانوي على شبكة الامتحان.وقال أحد المعلمين: "الأساتذة المسؤولين أولادنا في الصف الأول الثانوي مش عارفين يدخلوا الامتحان حتى الآن".وأضاف معلم أخر: "مديرية الجيزة تقدمت ببلاغات على أعلى المستويات حتى يتم متابعة الموقف، بسبب أن المشكلة عامة".ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت الموافق ٢٧ فبراير الجاري، على أن يبدأ الامتحان على فترتين الفترة الأولى لغة عربية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا (مدة الامتحان ٩٠ دقيقة)، والفترة الثانية في مادة الأحياء من الساعة ١١ ونصف صباحا حتى ١٢ وربع ظهرا (في زمن ٤٥ دقيقة).وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.