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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ممرضة بكل لجنة.. استعدادات مكثفة بالدقهلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

السبت 27/فبراير/2021 - 10:03 ص
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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أعلن  الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وضع خطة لتأمين سلامة وصحة الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات، والذين يزيد عددهم عن مليون طالب بالمدارس الخاضعة لإشراف الإدارات الصحية وتوفير كافة الاستعدادات لتأمين لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمراحل التعليم المختلفة بجميع مدارس القرى بالمحافظة، والبالغ عددها حوالي 2700 منشأة تعليمية.

وأضاف مكي، في بيان، أنه جرى الدفع بـ2203 ممرضات وفريق من 18 منسقا للمتابعة اليومية والإبلاغ اليومي والفوري بجميع الحالات والإشراف الصحي لجميع المتواجدين من الطلاب والعاملين بالمدارس التابعه للإدارات الصحية، مؤكدا التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي للإشراف على مدارس الحضر، والتنسيق مع هيئة الإسعاف بالدقهلية لتوفير سيارة لكل موقع وتجمع لجان وكونترولات.

وأوضح، أنه تم عمل اجتماع التنسيق مع التربية والتعليم والأزهر لتحديد ممرضات للجان الإعدادية الأزهرية، مؤكدا أنه تم التنبيه على مديري الإدارات الصحية بالمرور على اللجان للتأكد من وجود الإشراف الصحي وتوفير الإسعافات الأولية بكل لجنة والاطمئنان على الحالة العامة للطلاب ومراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعي داخل المنشآت التعليمية ومراجعة سلامة البيئة الداخلية والخارجية وسلامة المياه ومراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى، والتنسيق مع إدارة الأغذية والتأكيد على عدم تواجد الباعة الجائلين.

كما أكد الدكتور سعد مكي، على تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة للمتابعة اليومية وتلقي البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لاستقبال أي حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

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