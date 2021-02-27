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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحالة المرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

السبت 27/فبراير/2021 - 10:06 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
حسام التمساح
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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

ولم تظهر أي كثافات مرورية بكافة الطرق والمحاور الرئيسية في ربوع القاهرة والجيزة، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للمواطنين.

انتظام حركة السيارات.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من الوجود المروري على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع، كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين مرتادى الطرق الالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين، وأعلنت الإدارة عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق، وهي الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة، وعدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة، التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.

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