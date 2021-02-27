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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير البيئة: تركيب محطة لحظية متكاملة لرصد التلوث بـ«شرق بورسعيد»

السبت 27/فبراير/2021 - 10:01 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
أريج الجيار
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط داخل ميناء بور سعيد بحى الشرق بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف استكمال أعمال التوسع في نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، ليصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 109 محطات على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم تخطي المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030، وفي إطار العام المالي 2020-2021، حيث تم تحقيق نسبة أعلى من المستهدف في هذا المجال، في إطار خطة وزارة البيئة بجهازيها للتوسع في عمليات الرصد البيئي لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي لرصد ملوثات الهواء، والتي تحتوي على أجهزة رصد كلا من غاز ثاني أكسيد النيتروجين، وغازثاني أكسيد الكبريت، وغاز أول أكسيد الكربون، وغاز الأوزون، وأيضا الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و2.5 ميكروميتر.

وتابعت وزيرة البيئة، أن ذلك وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقًا للحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجى من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وسعيا لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتكليفات الحكومة 2018-2022 وسعيًا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

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