وصول 2000 سائح عبر 16 رحلة طيران لمرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي بالبحر الأحمر، اليوم السبت، 16 رحلة طيران خارجية وداخلية، على متنها نحو 2000 من السائحين، من عدة جنسيات من دول سويسرا، أوكرانيا، بولندا، التشيك، وعدد من المصريين في السياحة الداخلية.من جانبها استعدت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، بالفرق الطبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، وذلك لإجراء الكشف الطبي على جميع الركاب وتحليل فيروس كورونا للسائحين الذين لا يحملون ما يفيد إجراء التحاليل قبل وصولهم للمطار.وأكد تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه يجري فحص القادمين من فيروس كورونا فور وصولهم المطار، إلى جانب تعقيم الحقائب والسيارات قبل وبعد صعود السياح بها.