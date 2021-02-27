«مش أنا» لتامر حسني يقترب من العرض في عيد الفطر

بدأت شركات التوزيع السينمائي وضع خطتها لموسم عيد الفطر القادم والمنتظر بقوة بعد تأجيل مجموعة كبيرة من الأعمال الضخمة خلال الفترة الماضية بسبب انتشار كورونا.ويسعى طاقم عمل فيلم "مش أنا" من بطولة النجم تامر حسني للتواجد في موسم عيد الفطر بعد انتهاء عمليات المونتاج والمكساج للفيلم الجديد وأصبح جاهزا للعرض، لينافس بقوة على صدارة شباك التذاكر المصري.ولم يحسم تامر قراره بشكل نهائي بشأن المشاركة في فيلم جديد من المنتج وليد منصور باسم "شغل خواجات" بمشاركة روبي وعدد من النجوم والذي وضعت خطة لتصويره بعد عيد الفطر القادم، بالتوازي مع استعداداه لتسجيل عدد من أغنياته الجديدة التي يبدأ بها الاستعداد لألبومه الجديد الذي يطله نهاية العام الجاري.