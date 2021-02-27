أبطال المهمة.. 55 غواصا في حادث غرق مركب الإسكندرية

أكثر من 48 ساعة من البحث، بداخل مياه بحيرة مريوط، كانت بمثابة حبس الأنفاس لأهالي الضحايا، ومهمة إنسانية لكل من شارك في انتشال جثامين الغرقى، فكل منهم حمل على عاتقه لا عودة إلا بعد خروج آخر جثمان حتى وإن زادت أيام البحث، ليريحوا قلوب أهالي الغرقى.



نداء استغاثة، على صفحات التواصل الاجتماعي، وفي الجروبات الخاصة بالغوص، استجاب له 55 غواص متطوع، توافدوا من جميع أنحاء الإسكندرية، ومحافظة مطروح ومدينة الضبعة للمشاركة في انتشال جثامين ضحايا مركب مريوط والتي راح ضحيتها 14 فردا ونجاة 6 آخرين.



الساعة تشير إلى العاشرة مساء يوم الإثنين الماضي، وبعد تلقي المناشدات بسرعة التوجه لموقع الحادث، ليتواجد في المكان مجموعة من الغواصين ليلًا لينضم إليهم في الفجر مجموعة أخرى ليواصلوا البحث مع قوات الإنقاذ النهري والبحري عن الضحايا على مدار يومين متواصلين.





•خطة بحث لانتشال الضحايا

يقول الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين، إنه بعد إبلاغه بالحادث، تم نشر مناشدة بسرعة التوجه في كل الجروبات الخاصة بالغواصين المتطوعين، وكل من هو قريب يتوجه على الفور، لافتًا أنه بالفعل تمت الاستجابة فوريًا ووصل فريق من الغواصين إلى موقع الحادث، لمساندة قوات الإنقاذ النهري بسبب حجم الكارثة من غرق الأطفال والنساء.



وأضاف ل«الدستور» مع فجر أول يوم توافد العديد من الغواصين من الإسكندرية ومطروح والضبعة، وتم توسيع البحث، وبفضل الله وبتواجد قوات الإنقاذ تم انتشال جميع الغرقى على مدار يومين فقبل مساء يوم الأربعاء كانت قد خرجت جميع الجثامين.



وأشار «المالحي» إلى أن عمليات البحث كانت تجري وفق خطة للأماكن التي يمكن أن يكون بها الغرقى، مشيرًا إلى أن المهمة كانت لها مشرف يوميًا لتقسيم المجموعات وعدد الغطسات، بدأها الكابتن إبراهيم مارينا منذ بداية الحادث، ثم الكابتن محمد عوض بمشاركتي في الإشراف والغطس للبحث عن الجثامين.



•لن نترك اماكنا إلا بخروج آخر جثمان

أكد الكابتن محمد عوض، كبير غواصين الخير، وشيخ الغطاسين، أنه توجه أمن محافظة مطروح لمساعدة غواصين الإسكندرية في الحادث الأليم الذي وقع في بحيرة مريوط وراح ضحيته 14 فردا ونجاة 6 أفراد، مشيرًا إلى أن كل غواص شارك في المهمة قطع على نفسه عهدًا بعدم العودة إلا بعد خروج آخر جثمان.



وأضاف لـ«الدستور» أنه تم وضع خطة للغواصين لمسح المنطقة بأكملها، وبرغم المعوقات التي قابلت الغواصين من مساحة البحيرة الكبيرة، والطقس السيئ التي شهدتها الإسكندرية خلال تلك الآيام، إلا أن الجميع كان لديه الحماس لتهدئة قلوب أهالي الغرقي بتسليمهم جثامين أبنائهم.



•مشاهد إنسانية

قال الدكتور رأفت حمزة استاذ مساعد الرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، واحد أفراد فريق غواصين الخير، إنه فور الإبلاغ بالحادث تم تواجد عدد من غواصين الخير مع فرق الإنقاذ النهري والبحري لسرعة انتشال الجثامين، مشيرًا إلى أنه أثناء البحث تم استخراج في يوم الحادث واليوم الذي يليه 9 جثامين، ليبقى 5 تم استخراجهم في اليوم الثالث.



وأضاف ل«الدستور» أن الحادث كان صعبةعلى المستوى الإنساني، فجميع الغرقى من السيدات والأطفال، وهو كان له مردود على الغواصين أثناء البحث، مشيرًا إلى أنه تم العثور أثناء البحث على حقائب نسائية وأحداها كان بها لبن اطفال، و«ببرونة» لإطعام طفل رضيع، مما كان له آثار محزن على جميع طاقم البحث.

