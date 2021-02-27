العراق: اعتقال 5 إرهابيين من داعش فى بغداد وصلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة إلى وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لداعش بمحافظتي بغداد وصلاح الدين.وذكرت الوكالة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) "أنه من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية للقصاص منهم وتجفيف منابعهم، تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين، أربعة منهم بمناطق متفرقة من محافظة بغداد والخامس في محافظة صلاح الدين، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.وأضاف البيان أن عمليات إلقاء القبض تمت وفق مذكرات قبض قضائية وتشكيل فريق عمل مختص، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.