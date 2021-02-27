رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزي الهندي يكشف تفاصيل القواعد المخففة لشراء سندات الشركات المتعثرة

السبت 27/فبراير/2021 - 09:47 ص
المركزي الهندي
المركزي الهندي
وكالات
طباعة
كشف بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) النقاب عن تفاصيل القواعد الجديدة، المخففة، لتمكين المستثمرين الأجانب من شراء سندات الشركات المتعثرة على نحو أكثر سهولة.

وقال البنك في بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، إن المستثمرين الأجانب صاروا الآن يتمتعون بإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستحقاق، وحد الاستثمار قصير الأجل والقيود على الاستحواذ في السندات الصادرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وكانت القواعد السارية حتى اليوم تحد من قدرة المستثمرين الأجانب على شراء بعض الديون المتعثرة، مما كان يجبرهم على اللجوء إلى وسائل أخرى، تشمل ما يطلق عليه شركات إعادة بناء الأصول، أو إلى خطط توافق عليها المحكمة في ظل عمليات الإفلاس طويلة الأمد في الهند.

وكان البنك المركزي الهندي أعلن عن القواعد المخففة في وقت سابق الشهر الجاري.

موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

الصور

image description

العثور على جثة سيدة مسنة بنهر النيل في دمياط

image description

إزالة تعديات على أراضي زراعية بدمياط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد

اللجنة الأولمبية واليابان يناقشون كيفية التعامل مع جمهور «ألعاب طوكيو»

«فيكتوريا» تحظر المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة بحلول 2023

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«أبطال في صمت».. أحدث إبداعات الكاتب أحمد الخميسي

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى

الفنانة ليلى طاهر بضيافة صالون الفن والمجتمع.. الليلة