المركزي الهندي يكشف تفاصيل القواعد المخففة لشراء سندات الشركات المتعثرة

كشف بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) النقاب عن تفاصيل القواعد الجديدة، المخففة، لتمكين المستثمرين الأجانب من شراء سندات الشركات المتعثرة على نحو أكثر سهولة.وقال البنك في بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، إن المستثمرين الأجانب صاروا الآن يتمتعون بإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستحقاق، وحد الاستثمار قصير الأجل والقيود على الاستحواذ في السندات الصادرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.وكانت القواعد السارية حتى اليوم تحد من قدرة المستثمرين الأجانب على شراء بعض الديون المتعثرة، مما كان يجبرهم على اللجوء إلى وسائل أخرى، تشمل ما يطلق عليه شركات إعادة بناء الأصول، أو إلى خطط توافق عليها المحكمة في ظل عمليات الإفلاس طويلة الأمد في الهند.وكان البنك المركزي الهندي أعلن عن القواعد المخففة في وقت سابق الشهر الجاري.