«خلافات عائلية» وراء مقتل سائق تاكسي بالإسماعيلية
السبت 27/فبراير/2021 - 09:46 ص
كشفت مصادر أمني، أن خلافات عائلية وراء مقتل سائق بـ6 طعنات داخل سيارته، بمنطقة الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضحت المصادر، أن خلافات عائلية سابقة بين سائق التاكسي المجني عليه والمتهم بقتله دفعته إلى ارتكاب الواقعة الأسبوع الماضي.
وكشفت، أن المتهم على صلة قرابة مع المجني عليه وخلافات ومشادات سابقة دفعته لاستدراجه إلى منطقة "الإرسال" باعتبارها من المناطق غير المزدحمة بالسكان وخاصة بعد منتصف الليل، وسدد له عدة طعنات أودت بحياته وألقى بسلاح الجريمة في السيارة وفر هاربًا متخفيًا بارتدائه كمامة طبية وغطاء على الرأس.
وقالت المصادر، إن المتهم فر بين البنايات السكنية ولم يستخدم الطريق الرئيسي، إلا أنه تم التقاط بعض الصور له عبر كاميرات المحال والمنازل والتي ساعدت في تحديد هويته.
وأضافت، أن الجاني استخدم سكين مطبخ لارتكاب الواقعة طعن بها المجني عليه 6 طعنات في البطن والظهر والرقبة نقل علي أثرها إلي مستشفى جامعة قناة السويس وتوفي في الحال.
وكان قد تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، الأسبوع الماضي، يفيد وفاة سيد عزيز 27 سنة سائق تاكسي بعد وصوله للمستشفى مصاب بعدة طعنات.
وبتشكيل فريق من المباحث الجنائية بإشراف العميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، والرائد أنور القاضي، رئيس مباحث قسم أول، توصل الضباط إلى بعض المشتبه بهم في ارتكاب الواقعة.
ونجح النقباء أحمد يحي ومحمد شعبان وكريم السعدني وأحمد بيومي وأحمد بهاء ومهند فرغل، وكلاء المباحث الجنائية، في تحديد هوية المتهم الرئيسي في الواقعة بعد تتبع خط سير السيارة وفحص علاقات المجني عليه والاستماع لأقوال جيرانه وأقاربه.
وشيع أهالي المجني عليه جثمانه الأحد الماضي من كنيسة الأنبا بولا بمنطقة الفردس وسط حزن شديد وصراخ من والدته وعائلته، فيما طالب أقاربه القبض علي الجاني وتقديمه للمحاكمة العاجلة.
وأوضحت المصادر، أن خلافات عائلية سابقة بين سائق التاكسي المجني عليه والمتهم بقتله دفعته إلى ارتكاب الواقعة الأسبوع الماضي.
وكشفت، أن المتهم على صلة قرابة مع المجني عليه وخلافات ومشادات سابقة دفعته لاستدراجه إلى منطقة "الإرسال" باعتبارها من المناطق غير المزدحمة بالسكان وخاصة بعد منتصف الليل، وسدد له عدة طعنات أودت بحياته وألقى بسلاح الجريمة في السيارة وفر هاربًا متخفيًا بارتدائه كمامة طبية وغطاء على الرأس.
وقالت المصادر، إن المتهم فر بين البنايات السكنية ولم يستخدم الطريق الرئيسي، إلا أنه تم التقاط بعض الصور له عبر كاميرات المحال والمنازل والتي ساعدت في تحديد هويته.
وأضافت، أن الجاني استخدم سكين مطبخ لارتكاب الواقعة طعن بها المجني عليه 6 طعنات في البطن والظهر والرقبة نقل علي أثرها إلي مستشفى جامعة قناة السويس وتوفي في الحال.
وكان قد تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، الأسبوع الماضي، يفيد وفاة سيد عزيز 27 سنة سائق تاكسي بعد وصوله للمستشفى مصاب بعدة طعنات.
وبتشكيل فريق من المباحث الجنائية بإشراف العميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، والرائد أنور القاضي، رئيس مباحث قسم أول، توصل الضباط إلى بعض المشتبه بهم في ارتكاب الواقعة.
ونجح النقباء أحمد يحي ومحمد شعبان وكريم السعدني وأحمد بيومي وأحمد بهاء ومهند فرغل، وكلاء المباحث الجنائية، في تحديد هوية المتهم الرئيسي في الواقعة بعد تتبع خط سير السيارة وفحص علاقات المجني عليه والاستماع لأقوال جيرانه وأقاربه.
وشيع أهالي المجني عليه جثمانه الأحد الماضي من كنيسة الأنبا بولا بمنطقة الفردس وسط حزن شديد وصراخ من والدته وعائلته، فيما طالب أقاربه القبض علي الجاني وتقديمه للمحاكمة العاجلة.