«خلافات عائلية» وراء مقتل سائق تاكسي بالإسماعيلية

كشفت مصادر أمني، أن خلافات عائلية وراء مقتل سائق بـ6 طعنات داخل سيارته، بمنطقة الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.وأوضحت المصادر، أن خلافات عائلية سابقة بين سائق التاكسي المجني عليه والمتهم بقتله دفعته إلى ارتكاب الواقعة الأسبوع الماضي.وكشفت، أن المتهم على صلة قرابة مع المجني عليه وخلافات ومشادات سابقة دفعته لاستدراجه إلى منطقة "الإرسال" باعتبارها من المناطق غير المزدحمة بالسكان وخاصة بعد منتصف الليل، وسدد له عدة طعنات أودت بحياته وألقى بسلاح الجريمة في السيارة وفر هاربًا متخفيًا بارتدائه كمامة طبية وغطاء على الرأس.وقالت المصادر، إن المتهم فر بين البنايات السكنية ولم يستخدم الطريق الرئيسي، إلا أنه تم التقاط بعض الصور له عبر كاميرات المحال والمنازل والتي ساعدت في تحديد هويته.وأضافت، أن الجاني استخدم سكين مطبخ لارتكاب الواقعة طعن بها المجني عليه 6 طعنات في البطن والظهر والرقبة نقل علي أثرها إلي مستشفى جامعة قناة السويس وتوفي في الحال.وكان قد تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، الأسبوع الماضي، يفيد وفاة سيد عزيز 27 سنة سائق تاكسي بعد وصوله للمستشفى مصاب بعدة طعنات.وبتشكيل فريق من المباحث الجنائية بإشراف العميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، والرائد أنور القاضي، رئيس مباحث قسم أول، توصل الضباط إلى بعض المشتبه بهم في ارتكاب الواقعة.ونجح النقباء أحمد يحي ومحمد شعبان وكريم السعدني وأحمد بيومي وأحمد بهاء ومهند فرغل، وكلاء المباحث الجنائية، في تحديد هوية المتهم الرئيسي في الواقعة بعد تتبع خط سير السيارة وفحص علاقات المجني عليه والاستماع لأقوال جيرانه وأقاربه.وشيع أهالي المجني عليه جثمانه الأحد الماضي من كنيسة الأنبا بولا بمنطقة الفردس وسط حزن شديد وصراخ من والدته وعائلته، فيما طالب أقاربه القبض علي الجاني وتقديمه للمحاكمة العاجلة.